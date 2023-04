Uma adolescente, que não teve a idade divulgada, foi ameaçada com uma faca e roubada por um homem à caminho da escola, na manhã desta terça (04) na rua Sub Tenente Omar Pereira, no bairro Bandeirantes em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava à caminho da escola quando foi abordada pelo indivíduo que, armado com uma faca, encostou a arma na vítima e falou "Passa o celular! Passa o celular". A adolescente entregou o celular e o homem fugiu. Ele ainda não foi identificado.

A vítima fez o registro da ocorrência na parte da tarde e a PM iniciou o rastreamento, mas não identificou ou localizou o suspeito. A instituição reforça a importância de se registrar casos como esse o mais rápido possível para agilizar as diligências.

