Realizadas há séculos, as encenações durante a Semana Santa são uma tradição na Igreja Católica em diversos locais. A união da arte com a espiritualidade costuma ser bastante utilizada como instrumento de evangelização, por seu potencial de marcar profundamente os corações. Na Arquidiocese de Juiz de Fora não é diferente. Os teatros acontecem em diversas comunidades, atraindo públicos de todas as idades.

Neste ano, a programação artística de Juiz de Fora acontecerá na noite da Sexta-feira da Paixão, no dia 7 de abril. Na Zona Sul da cidade, os destaques são o Grupo Semana Santa e o Movimento Judac, que há décadas levam multidões a prestigiá-los e refletirem sobre momentos vividos por Jesus às vésperas de sua morte. A entrada para as peças é gratuita.

Confira a programação completa de encenações:

Teatro da Paixão de Cristo – Santa Luzia

O Grupo Semana Santa, da Paróquia Santa Luzia, está preparando a encenação da Paixão de Cristo desde o início da Quaresma. Com 39 anos de trabalho, o grupo caminha para seu 36º espetáculo. Cerca de 50 pessoas estão envolvidas na peça, entre elenco, produção e captadores de recursos.

Neste ano, a apresentação terá um viés especial: será voltado para o lema da Campanha da Fraternidade: “Dai-lhes vós mesmo de comer”. A encenação acontece às 19h30, na Paróquia Santa Luzia, que fica localizada na Rua Ingrácia Pinheiro, 160 - Bairro Santa Luzia.

Musical Paixão de Cristo – Estação São Pedro

Há mais de 20 anos, os Jovens Unidos Descobrindo o Amor de Cristo (Judac) são responsáveis por retratar a história da Paixão do Senhor no Bairro São Pedro. Em torno de 100 pessoas, divididas em equipes (produção, acolhida, música, dança, elenco e intercessão), preparam todo o espetáculo.

O musical, organizado pelos jovens do grupo Judac e também paroquianos das paróquias Nossa Senhora de Fátima e São Pedro, acontece na Estação São Pedro, a partir 19h. O endereço é Rua José Lourenço, 101 – São Pedro.

Encenação da Paixão de Cristo – Floresta

Na Comunidade Nossa Senhora da Glória, que pertence à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o teatro da Paixão é uma tradição iniciada há mais de 60 anos. Após alguma pausa, em 2022 os trabalhos foram retomados.

Neste ano, cerca de 50 pessoas estão envolvidas diretamente na peça. Os organizadores buscam retratar o grande gesto de amor de Jesus por todos. A peça terá início às 19h, na capela do bairro Floresta. A Comunidade Nossa Senhora da Glória fica na Rua Coronel Assis, 180 Bairro Floresta

Paixão de Cristo – Bairro JK

A pedido do Padre João Francisco Batista da Silva, o grupo "Jovens + de Deus", da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, se uniu à Comunidade Adorai para realizar a encenação. Segundo os organizadores, em torno de 20 pessoas estão envolvidas, buscando viver e refletir sobre a Paixão de Cristo.

A encenação será às 19h, na Comunidade São Vicente de Paulo, que fica na Rua Francisco Alves Barbosa, 193 – Bairro JK.

Encenação da Paixão – Jóquei Clube

Na Comunidade Sagrada Família, pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, será realizada a Encenação da Paixão também no dia 7 de abril. A iniciativa partiu da célula da Comunidade Colo de Deus que está no local, e logo a comunidade inteira abraçou a ideia. São, aproximadamente, 40 pessoas organizando o espetáculo.

A encenação será realizada na Capela Sagrada Família, a partir das 18h. O local fica na Rua Vidal Barbosa Lage, 45 – Jóquei Clube.

Via-Sacra Encenada – Bairro Santa Cruz

A paróquia do Bairro Santa Cruz possui um grupo de teatro que há anos realiza autos e encenações. Por ocasião da Semana Santa, eles se reuniram aos jovens da paróquia e fiéis de outras pastorais, totalizando cerca de 50 pessoas, para organizar uma Via-Sacra encenada.

O espetáculo sairá da Matriz, às 19h30, e percorrerá as ruas do bairro. Em seguida, a procissão retorna para a igreja, onde será a bênção final. A Matriz Nossa Senhora de Fátima fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 Bairro Santa Cruz

Encenação da Paixão - Humaitá

A Igreja Santa Maria Eterna, localizada em Humaitá e assistida pastoralmente pela Paróquia São Sebastião, do Barreira do Triunfo, tem como tradição realizar a encenação da Paixão e Morte do Senhor para a comunidade local desde meados dos anos 1980. Fundada por uma colaboradora já falecida, conhecida como Lili, o costume segue acontecendo a cada Semana Santa.

Neste ano, cerca de 40 pessoas estão envolvidas no espetáculo. A encenação será às 21h, em frente à igreja, que fica na Rua Prudente José de Oliveira, 85 Bairro Humaitá.

Encenação da Paixão de Cristo - Barreira do Triunfo

Retomando as atividades, o grupo teatral “O Nazareno”, da Paróquia São Sebastião, promoverá a encenação da Paixão de Cristo no pátio da Igreja Matriz, também nesta sexta-feira (7).

O grupo, iniciado em 2011, apresentará um espetáculo de 90 minutos, contando toda a vida de Jesus, até seu calvário. Aproximadamente 80 pessoas estão preparando a peça, que será apresentada às 18h30, no pátio da igreja. A Matriz São Sebastião fica na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 10578 - Bairro Barreira do Triunfo.

Tags:

Geral | Paixão de Cristo | Semana santa | SJB | Teatro