Nesta quinta-feira (6), os católicos no mundo inteiro iniciam a celebração do Tríduo Pascal, ou seja, o período de tempo que vai da tarde de quinta-feira Santa até a manhã do Domingo de Páscoa. Estes três dias - que recordam a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus - são o ponto culminante, o eixo central da fé cristã.

O Tríduo Pascal começa com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor (Lava-pés), na noite de quinta-feira. No dia seguinte, Sexta-feira Santa, celebra-se a Paixão do Senhor, enquanto o Sábado é marcado pela solene Vigília Pascal, a mãe de todas as Vigílias. Por fim, chega-se ao Domingo de Páscoa, quando é festejada a ressurreição de Cristo.

A Sexta-Feira Santa, celebrada neste ano no dia 7 de abril, recorda a Paixão e Morte de Cristo. Para os católicos, este dia é marcado pelo silêncio, pelo jejum e pela oração e, ao contrário do que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto, mas de profundo respeito diante da morte de Cristo. Neste dia não há missas. Às 15h, horário da morte de Jesus, é celebrada a principal cerimônia do dia, a Paixão do Senhor, em ação litúrgica.

Confira a programação da Sexta-Feira Santa em algumas comunidades da Arquidiocese:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

7h – Beijo do Senhor Morto

9h – Via-Sacra pelas ruas do centro

15h – Ação Litúrgica da paixão, oração Universal e Comunhão, presidida por Dom Gil Antônio Moreira

19h – Sermão do Descendimento da Cruz, seguido de procissão do enterro pelas ruas do centro

*Atendimento de confissões a partir das 9h.

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

Das 09h às 15h – Visita ao Santíssimo no Salão Paroquial

15h – Celebração da Paixão na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

19h – Solene Ação Litúrgica da Paixão de morte do Senhor

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

15h – Solene Ação Litúrgica nas Comunidades Matriz e Comunidade Santa Clara

*Atendimento de confissões na Matriz das 08h às 11h.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

5h30 – Caminhada penitencial da Matriz para a Comunidade Nossa Senhora das Graças

15h – Ação Litúrgica da paixão

19h30 – Despedimento da Cruz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

15h – Ação Litúrgica da paixão

19h – Meditação das sete palavras de Cristo

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

15h – Ação Litúrgica da paixão na Matriz e na Igreja Santa Cecília

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

15h – Ação Litúrgica da paixão

19h30 – Descendimento da Cruz e procissão do enterro

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

15h – Ação Litúrgica da paixão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

6h – Caminhada penitencial da Matriz para a Comunidade Divino Espírito Santo

15h – Ação Litúrgica da paixão nas comunidades Divino Espírito Santo, Monte Serrat e Matriz

19h30 – Sermão do descendimento da Cruz e procissão do Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

9h – Via-Sacra na Matriz

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz

19h30 – Sermão das sete palavras na Matriz

*Atendimento de confissões das 8h30 às 11h.

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz, na Comunidade de São José (Valadares) e na Igreja Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

19h – Via-Sacra do Amor Esponsal na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Cachoeira)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz, nas capelas Sagrada Família, Verbo Divino e São Lucas

18h – Encenação da paixão de Cristo na Comunidade Sagrada Família

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

6h – Caminhada penitencial

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz, na Igreja Santa Ana e São Charbel

19h – Musical da Paixão de Cristo na Estação São Pedro

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

15h- Adoração da Santa Cruz na Matriz e na Comunidade São Judas Tadeu

16h30 – Celebração Penitencial, seguida de atendimento de confissões na Comunidade São Judas Tadeu

19h30 – Via-Sacra encenada

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

6h – Via-sacra na Matriz

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz, nas comunidades Santa Clara, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Misericórdia, São Sebastião, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida

19h – Sermão do Descendimento da Cruz. Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

10h – Via-sacra na Matriz

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz, na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e na Casa de Repouso

19h – Sermão do Descendimento da Cruz na Matriz

Em seguida procissão do Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

9h – Via-sacra em todos as comunidades

15h – Solene Ação Litúrgica da paixão na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

20h – Teatro da paixão do Senhor na Comunidades Nossa Senhora da Glória

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

Das 7h às 14h45 – Vigília Eucarística na Matriz

7h – Via-Sacra

9h – Sermão das sete palavras

15h – Celebração da Paixão

19h – Descendimento da Cruz

20h – Procissão do Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

9h – Via-Sacra

15h – Ação Litúrgica da Paixão

19h – Procissão do Enterro

*Das 9h às 18h haverá veneração das imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor Morto no salão paroquial.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

15h15 – Liturgia da palavra e Adoração da Santa Cruz

19h – Sermão do Descendimento da Cruz

Em seguida, procissão do Enterro

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

15h – Ação Litúrgica da Paixão

19h – Encenação da Paixão de Cristo na Comunidade São Vicente

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

15h – Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor

19h – Via-Sacra

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

Das 9h às 15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h – Solene ação litúrgica

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

15h – Solene ação litúrgica na Matriz, na Igreja São Francisco de Assis (Parque Guarani) e na Igreja Santa Filomena (Quintas da Avenida)

19h – Meditação das sete palavras

Em seguida, procissão do Senhor Morto

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

15h – Celebração da Paixão em todas as comunidades

19h30 – Teatro da Paixão na Matriz

*Atendimento de confissões das 8h30 às 11h no Santuário.

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

6h – Via-Sacra saindo da Matriz

15h – Ação Litúrgica na Matriz e nas comunidades Jesus Misericordioso e Santa Maria

19h – Encenação da paixão de Cristo no Rincão da Matriz. Logo após, procissão do Senhor Morto até a comunidade São Lucas

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

5h – Via-sacra na Comunidade Nossa Senhora das Graças

6h – Via-Sacra saindo da Matriz em direção a Comunidade Santo Expedito

15h – Celebração da Paixão em todas as comunidades

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

15h – Ação Litúrgica na Matriz, no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes) e na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)

18h – Via-Sacra com participação de todas as comunidades, saindo na Igreja Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

15h – Ação Litúrgica na Comunidade do Divino Espírito Santo

19h – Sermão das sete palavras na Comunidade do Divino Espírito Santo

Paróquia São Benedito – São Benedito

9h – Celebração litúrgica com os enfermos

15h – Ação Litúrgica

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

5h – Via-Sacra

15h – Celebração da Paixão de Cristo

19h – Descimento da cruz

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

15h – Celebração da Paixão em todas as comunidades

19h30 – Via-Sacra em todas as comunidades

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

7h – Início da Adoração ao Santíssimo

15h – Solene Ação Litúrgica na Matriz

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia São Jorge – Melquita

15h – Ação Litúrgica

Paróquia São José – Costa Carvalho

15h – Ação Litúrgica

19h – Sermão da noite e procissão do Senhor morto

Paróquia São Mateus – São Mateus

5h30 – Via-Sacra

Das 7h às 14h30 – Adoração silenciosa

15h – Ação Litúrgica

18h30 – Coroa de Dores

20h – Sermão do Descendimento da Cruz

Paróquia São Pedro – São Pedro

5h – Caminhada Penitencial

15h – Ação Litúrgica na Matriz, nas comunidades Nossa Senhora da Penha, Santa Rita e Santo Antônio

Paróquia São Pio X – Ipiranga

5h – Procissão Penitencial e Via-Sacra saindo da Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração

15h – Ação Litúrgica na Matriz

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

15h – Ação Litúrgica na Matriz, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares) e na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

18h30 – Encenação da Paixão na Matriz

21h – Encenação da Paixão e Sermão do Descendimento na Comunidade Santa Maria Eterna

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

15h – Adoração da Cruz

17h – Celebração da Cruz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

15h – Celebração da Paixão

Capela Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

15h – Ação Litúrgica

Capela Senhor dos Passos – Santa Casa de Misericórdia

15h – Adoração da Cruz

Cenáculo São João Evangelista – Centro

7h – Liturgia das horas

12h15 – Hora média

14h – Meditação da Via-Sacra

15h – Ação Litúrgica

Igreja São Sebastião – Centro

15h – Ação Litúrgica

19h – Sermão do descendimento

Em seguida, procissão do Senhor Morto

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

05h – Tradicional via-sacra

15h – Ação litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo

19h – Sermão do descendimento da Cruz e procissão do Senhor morto

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

15h – Ação litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo

19h – Meditação das sete palavras, Sermão do descendimento da Cruz e procissão do Senhor morto

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

15h – Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor

19h – Encenação com os Jovens, em seguida descendimento da cruz e Procissão com o Senhor Morto

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Sermão do Descendimento da Cruz na praça em frente ao Ginásio, seguido de procissão pelas ruas da cidade

Paróquia São José – Bicas/MG

12h – Toque das Matracas no adro da Matriz

15h – Ação Litúrgica

19h – Sermão do Descendimento da Cruz e encenação da paixão

Em seguida, procissão da Soledade de Maria

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

5h – Oração do Santo Rosário

15h – Ação Litúrgica

20h – Sermão do Descendimento da Cruz,

Logo em seguida, procissão do enterro

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

5h – Caminhada Penitencial

15h – Ação Litúrgica

19h – Descendimento da Cruz e Procissão do enterro

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

15h – Ação Litúrgica

19h – Encenação da Paixão

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

15h – Ação Litúrgica

19h – Sermão e procissão do enterro

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco /MG

5h – Caminhada Penitencial

15h – Liturgia da Paixão

17h – Pregação e Procissão do Senhor Morto

Paróquia Santíssima Trindade – Descoberto/MG

5h – Caminhada Penitencial

15h – Ação Litúrgica

19h – Descendimento da Cruz e Procissão do enterro na Comunidade São Sebastião

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

15h – Ação Litúrgica

19h – Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do enterro

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

5h – Caminhada Penitencial

15h – Solene Ação Litúrgica

19h – Encenação da Paixão

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

15h – Solenidade da Paixão do Senhor e Adoração da Santa Cruz

17h30 – Via-Sacra e sermão do descendimento

Em seguida, soledade de Maria

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

6h – Via-sacra no Santuário

15h – Solene Ação Litúrgica

17h – Novena da Divina Misericórdia

19h – Encenação, sermão do descendimento e procissão do enterro

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

15h – Solene Ação Litúrgica na Matriz e na Igreja São José Operário (São José dos Lopes)

18h – Ação Litúrgica na Igreja Santa Teresinha

Em seguida, Sermão do descendimento e procissão do enterro até a Matriz

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

Das 7h30 até às 11h – Adoração nas capelas

8h30 – Celebração Penitencial na Igreja São José

10h – Celebração Penitencial no Santuário

15h – Celebração da Sagrada Paixão do Senhor no Santuário

17h – Celebração da Sagrada Paixão do Senhor na Igreja São Sebastião (Engenho Novo)

17h – Celebração da Sagrada Paixão na Igreja São José

18h30 – Via-sacra na Matriz e procissão do enterro

Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas/MG

15h – Celebração universal

17h30 – Sermão do descendimento

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

15h – Solene Ação Litúrgica na Matriz e nas comunidades Igreja Nossa Senhora de Fátima (Monte Alegre) e Igreja Nossa Senhora da Penha (Nossa Senhora da Penha)

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

15h – Celebração universal e adoração da cruz

19h – Via-sacra e descendimento da cruz

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

Das 7h até às 14h – Adoração na Capela de São Joaquim e Santa Ana

15h – Ação Litúrgica com Adoração da Santa Cruz

19h – Via-sacra

20h – Sermão do descendimento e procissão da Soledade da Virgem das Dores

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Sermão do descendimento na praça e procissão da Soledade da Virgem das Dores

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Sermão do descendimento na praça e procissão do Senhor morto

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Sermão do descendimento na Matriz

Em seguida, procissão do Senhor morto

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Teatro da Paixão na Praça Prefeito Ronaldo

Em seguida, procissão do Senhor morto

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

6h – Momento de oração

14h30 – Início da Novena da Divina Misericórdia

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h30 – Sermão do descendimento na Matriz

Em seguida, procissão do Senhor morto

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Descendimento de Nosso Senhor

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz

18h – Encenação da Via-Sacra e Sermão do descendimento

Em seguida, procissão do enterro

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita do Ibitipoca/MG

5h – Via-sacra pelas ruas da cidade

9h – Via-sacra no interior da Matriz

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Via-sacra, reflexão do descendimento e procissão do Senhor morto

Paróquia Sant’Ana – Santana do Deserto/MG

6h – Via-sacra saindo da casa da Dona Ilazir

Das 8h às 14h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na capela São Vicente

15h – Ação Litúrgica na Matriz e em todas comunidades

19h – Sermão do descendimento na Matriz e procissão do enterro

19h – Via-sacra nas comunidades São Francisco de Paula, Nossa Senhora Rosa Mística, São Sebastião, São José, Nossa Senhora Aparecida (Sossego), São Pedro e Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Sant’Ana – Santana do Garambéu/MG

5h – Via-sacra pelas ruas da cidade

15h – Ação Litúrgica na Matriz

19h – Via-sacra, reflexão do descendimento e procissão do Senhor morto

*Atendimento de confissões das 9h às 11h.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

15h – Ação Litúrgica na Matriz e em todas comunidades

19h – Encenação da Paixão do Senhor na Matriz, seguida de procissão do enterro

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

15h – Solene celebração da Paixão na Matriz e nas comunidades Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Campo Alegre), na São João Batista (Calixto), Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida

19h – Sermão do descendimento, seguido de procissão do enterro

Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

Das 7h às 11h – Veneração das imagens do Senhor dos passos e da Senhora das Dores na Igreja dos Passos

15h – Solene celebração da Paixão na Matriz e nas comunidades

20h – Sermão do descendimento na Praça Bias Fortes, seguido de procissão do enterro

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

6h – Caminhada e reflexão saindo da Comunidade São Jorge

15h – Solene Ação Litúrgica

20h – Sermão do descendimento na Praça da Bíblia

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

6h – Via-sacra saindo Praça do bairro Novo Horizonte

Das 8h às 14h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na capela Nossa Senhora Aparecida

15h – Ação Litúrgica nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Rosa Mística e Nossa Senhora das Graças

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

09h – Celebração Penitencial na Igreja do Rosário

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Matriz e na Capela Maria, Mãe de Jesus

19h – Encenação da Paixão de Cristo na Igreja Matriz e logo após Procissão do Enterro para a Igreja do Rosário

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Matriz

19h – Via-sacra nas comunidades

19h30 – Sermão do Descendimento na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

15h – Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor

19h – Procissão com o Senhor morto

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão na Matriz

19h – Sermão do descendimento, procissão do enterro e veneração da imagem de Nosso Senhor

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

15h- Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor

19h- Procissão com Senhor morto

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Taruaçu (distrito de São João Nepomuceno/MG)

06h – Via-sacra na Matriz

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão na Igreja Matriz

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

06h – Caminhada Penitencial saindo da Igreja Matriz

15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Matriz

19h – Sermão do descendimento e procissão do enterro

