Dois homens de 28 e 24 anos, respectivamente, foram presos no Bairro Aeroporto, Cidade Alta, por volta das 5h desta quinta-feira (6). Uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento próximo à uma casa noturna, se deparou com três pessoas em atitude suspeita. Eles perceberam a presença da polícia e tentaram fugir. Eles se desfizeram de um revólver calibre 22 com duas munições e uma pistola calibre 38,com sete munições. Dois dos três suspeitos foram localizados e abordados. As armas de fogo tinham os números de série intactos e estavam carregadas. Os autores e os objetos foram encaminhados para a Delegacia. l

Tags:

fake news | juiz de fora | Video