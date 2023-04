Uma briga de casal terminou de forma trágica na noite deste domingo (09) na rua Senador Salgado Filho, no bairro Bom Pastor, Zona Sul de Juiz de Fora.



Segundo relato do boletim de ocorrência, a mulher, que não teve a idade informada, disse à Polícia que teria sido agredida pelo marido, que também não teve a idade informada, durante uma discussão e a partir daí foi estrangulada até perder a consciência. Ao retomar os sentidos, encontrou o marido caído no chão do closet da casa com muita quantidade de sangue em volta e uma arma de fogo ao lado.



O Samu constatou o óbito, a perícia técnica compareceu ao local dos fatos realizando os trabalhos de praxe.



No local da cena foi recolhido pela perícia uma pistola .40, um carregador com 16 munições intactas, 01 cartucho calibre .40 deflagrado, 01 aparelho de telefone celular aparentemente da marca Iphone queimado e um aparelho celular marca Iphone que estaria no bolso do homem.



A funerária de plantão removeu o corpo da vítima para o IML para as devidas providências.



A esposa foi encaminhada pelo Samu ao HPS, sendo diagnosticada com fratura no crânio e sangramento intracraniano, ficando internada aguardando cirurgia. Foi realizado exame residuográfico de pólvora nas mãos da esposa. Na residência existia um cofre o qual encontrava-se aberto, contendo armamentos e munições em seu interior. De lá foram recolhidos: 01 revólver cal. restrito 357, uma pistola 380, 03 carregadores 380, 60 munições 380, 84 munições calibre 357, 02 carregadores calibre 40, 100 munições de treino calibre .40, 131 munições calibre .40, 72 capsulas vazias de calibre 40, 25 cartuchos marca Nobel Sport, 171 munições calibre 12.

