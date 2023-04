Dois homens, de 41 e 42 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, apreendido por porte ilegal de arma de fogo neste fim de semana nos bairros Santo Antônio, Esplanada e São Dimas em Juiz de Fora.

SANTO ANTÔNIO

Segundo informações da Polícia Militar, na noite deste sábado (08), os militares se deslocaram até o bairro após receberem informações de que disparos de arma de fogo estariam ocorrendo no local. Os policiais iniciaram o rastreamento e conseguiram localizar o homem, de 41 anos, portando um revólver calibre 32 e três munições deflagradas. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

ESPLANADA



De acordo com informações da Polícia Militar, na madrugada deste domingo (09) após uma denúncia referente à arma de fogo a PM se deslocou até a residência do adolescente, de 16 anos. A mãe do jovem autorizou a entrada da guarnição em sua residência e durante a busca um revólver calibre 32 com duas munições foi encontrado. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material localizado.

SÃO DIMAS

Conforme informações da PM, na madrugada desta segunda (10), após uma denúncia anônima que o homem, de 42 anos, estaria ostentando uma arma de fogo nas redes sociais, postando fotos segurando o armamento, a Polícia Militar compareceu na residência do suspeito e durante uma busca no local encontrou uma pistola da marca Bersa .380 e doze cartuchos intactos. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

