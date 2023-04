Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros enquanto estava sentado em uma calçada, na noite desta segunda (10) no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados no local e quando chegaram a vítima já estava sem vida. Testemunhas informaram que o homem estava sentado na calçada quando dois suspeitos, aparentemente menores de idade, a pé e armados com arma de fogo, efetuaram vários disparos em sua direção. O homem tentou fugir, mas não conseguiu.

Ainda, de acordo com a PM, os pais da vítima relataram que ela estaria envolvida com o tráfico de drogas. A perícia esteve no local para realizar os trabalhos de praxe e a funerária removeu o corpo para o IML.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.