Uma mulher, de 27 anos, foi agredida e roubada em um ponto de ônibus no bairro Distrito Industrial, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava no local quando foi abordada por um homem, que armado com um canivete anunciou o roubo, jogou a vítima no chão, pegou sua bolsa, com documentos e celular em seu interior, e fugiu.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





