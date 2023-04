Um homem, de 25 anos, foragido da justiça foi capturado e um adolescente, de 15 anos, apreendido nesta segunda (10) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, durante a tarde a equipe foi ao Bairro Monte Mário cumprir o mandado de apreensão do adolescente. Ele foi encontrado e encaminhado para o Fórum Mendes Pimentel acompanhado da mãe.

A noite, durante uma batida policial, os policiais receberam a informação de que o homem, de 25 anos, morador do bairro Santo Antônio, estava com um mandado de prisão em aberto. Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o suspeito no bairro São Pedro. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.





Tags:

apreensão | Armas | DPCA | Foragido da justiça | Furto | Lesão corporal | Menor infrator | Polícia | polícia civil | roubo | Sorocaba