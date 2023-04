Um transformador pegou fogo e deixou algumas pessoas sem energia na noite desta terça (11) na Rua Sampaio, esquina com a Batista de Oliveira, no bairro Granbery, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para conter um incêndio na fiação. Eles isolaram o local e conseguiram apagar o fogo, que não causou danos em outros lugares. A causa do incêndio está em apuração.

A Cemig informou que foi acionada por volta de 21h. A equipe eliminou os riscos e energizou os clientes afetados.

Ainda, de acordo com a empresa, a troca do equipamento está programada para ocorrer até o fim da tarde desta quarta (12). No momento, não há clientes sem energia, mas durante a troca do equipamento será necessário interromper algumas unidades próximas ao serviço. A empresa não informou qual região precisará ficar sem energia, mas garantiu que tentará minimizar o número de clientes afetados fazendo o máximo de transferência de cargas.