Os motoristas que passarem pelo Bairro Aeroporto na noite do próximo sábado (15) devem ficar atentos com as interdições totais e parciais para a passagem dos atletas da 7° edição da Corrida de Rua Tecnobit Night Run, que também conta com a modalidade de caminhada. A largada da prova será às 18h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, que também será o local de chegada. A corrida será a segunda de 2023 do Ranking de Corridas de Rua da Prefeitura de Juiz de Fora.



Devido a realização do evento, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informa que o trecho sentido Cascatinha/Marilândia, Avenida Eugênio do Nascimento e Avenida Prefeito Mello Reis serão parcialmente interditados durante a passagem dos competidores. A Rua Liduino Vieira dos Reis será totalmente interditada para realização da corrida. Os veículos que forem circular pelo local também devem reduzir a velocidade ao transitarem na rua oposta aos participantes da prova para garantir a segurança de todos.



Percurso dos atletas:

Saindo do estádio: Rua Dirceu F. Barbosa, à direita na Rua José Apolônio dos Reis, Rua Zaquia Nami Mockdeci, Anel superior do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Rua Dirceu F. Barbosa, Rua José Apolônio dos Reis, Rua Liduino Vieira dos Reis, Avenida Eugênio do Nascimento, Avenida Prefeito Mello Reis (retorno da corrida próximo do cruzamento com a Rua Roberto Campos de Andrade Santos).



Voltando para o Estádio: Avenida Prefeito Mello Reis, Avenida Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua José Apolônio dos Reis, Rua Dirceu F. Barbosa – Estádio Municipal.