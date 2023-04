Juiz de Fora recebe, nesta quarta-feira (13), o #VemPraMinas #JFéoQueImporta, evento para apresentar os benefícios e as vantagens para empreendimentos de comércio exterior, centros de distribuição e empresas de e-commerce investirem no município. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, o evento é voltado principalmente para as indústrias têxtil e de confecções, cervejeira e de laticínios, mas aberto a importadores e exportadores em geral. O evento acontece no Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Gilberto de Alencar, 1, Centro) a partir das 14h. A iniciativa tem o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e as inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link da Prefeitura.

Entre as presenças já confirmadas, estão representantes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF); das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e de Fazenda (SEF); da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas); do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); da Receita Federal; da FIEMG; e das empresas MRS Logística, Codeme Engenharia S. A. e Multiterminais, operadora do Porto Seco de Juiz de Fora.

Para o secretário de Desenvolvimento, Ignacio Delgado, "Juiz de Fora está no epicentro de uma área que representa 60% do PIB brasileiro, se tomarmos como referência Vitória, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Possui conexões logísticas formidáveis, considerando o transporte rodoviário, ferroviário e aeroviário, o que afeta positivamente a competitividade das empresas com fretes e custos operacionais menores que qualquer outro lugar do país".

O secretário lembra que a cidade dispõe de um porto seco e tem, próximo, um aeroporto que está credenciado para desembaraço alfandegário. "Importadores, exportadores, centros de distribuição e empresas de e-commerce instaladas no município ou que venham nele se instalar estarão na melhor localização do Brasil para sua operação. Se adicionarmos a isso o Tratamento Tributário Setorial (TTS), chamado corredor de importação, e os regimes especiais de tributação (Rets) do estado d Minas Gerais, temos na cidade uma condição ainda mais favorável para as atividades ligadas ao comércio exterior", destaca.

"O evento "Vem pra Minas/JF é o que Importa" pretende apresentar todas essas oportunidades, além daquelas que pode oferecer a União, através da Receita Federal. Ademais, se compararmos a outras regiões do estado, o custo do metro quadrado de galpões para atividades comerciais e industriais é muito vantajoso para a competitividade das empresas, que também vão se beneficiar. Segundo a prefeita Margarida Salomão, Juiz de Fora é o lugar onde todos os caminhos se encontram."



"Vem pra Minas"



O #VemPraMinas é um programa desenvolvido pela Invest Minas em todo o estado. Adaptado para Juiz de Fora, é uma realização da Agência, SEDE e PJF.

Para o diretor de atração de investimento da Invest Minas, Adriano Carvalho, "os eventos do Vem pra Minas são uma excelente oportunidade para que empresários locais e de outros lugares conheçam as oportunidades de cada cidade, e, também o apoio que o Governo de Minas, através da Invest Minas, oferece. "Juiz de Fora tem uma excelente estrutura para o comércio internacional e vem recebendo importantes investimentos, por isso, foi o local escolhido para esta edição", destaca.



"JF é o que Importa"



Lançado em novembro do ano passado, com o objetivo de tornar Juiz de Fora referência em logística nacional e internacional, o "JF é o que Importa" reúne Município e Governo de Minas para apresentar benefícios tributários, de logística e desburocratização a empresas que podem iniciar ou migrar processos de importação para a cidade.