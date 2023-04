O Arranjo Produtivo Local (APL) do Queijo Minas do Caminho Novo recebe nesta quinta-feira (13) a partir das 19h, o certificado de reconhecimento. A cerimônia oficial de entrega será realizada no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, 1, Centro.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o evento contará com a presença dos produtores, protagonistas do arranjo, da Governança do APL, da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, de representantes das secretarias de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Turismo (Setur) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE).



Pioneirismo na região

O APL do Queijo Minas do Caminho Novo se tornou, oficialmente, o primeiro arranjo do produto a receber certificação em Minas Gerais. Sete cidades integram o circuito turístico Caminho Novo: Juiz de Fora, Belmiro Braga, Matias Barbosa, Mercês, Santana do Deserto, Simão Pereira e Santos Dumont.

O APL é uma estratégia que busca promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável de um setor econômico em determinada região, por meio da articulação de empresas, instituições e governo, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais. Além disso, valoriza a história e cultura da região.