Ao lado das Forças de Segurança representadas pelo coronel da Polícia Militar Marco Aurélio Zancanela, em uma rede formada também pela Polícia Civil, a Polícia Federal e a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) reiterou que as famílias não devem deixar de enviar crianças e adolescentes para as escolas e instituições de ensino da cidade. A orientação também foi corroborada por representantes da Superintendência Regional de Ensino e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da Região Sudeste de Minas Gerais (Sinepe).

Conforme a prefeita, Margarida Salomão, a ação integrada visa a atender a população no momento de uma situação complexa para estudantes e famílias, diante dos atentados ocorridos em São Paulo e Santa Catarina, que causaram trotes e ameaças compartilhados pelas redes sociais, que chegaram em Juiz de Fora e em cidades da região. A prefeita reforçou que, até o momento, nenhum incidente foi registrado em Juiz de Fora. No entanto, todas os órgãos ligados à Educação e à Segurança Pública permanecem em alerta e realizando trabalho de inteligência para impedir que esse tipo de situação ocorra na cidade.

Margarida anunciou que participará de uma reunião com o presidente Luis Inácio Lula da Silva e representantes dos Ministérios da Justiça e da Educação que ocorrerá no Palácio do Planalto nesta terça-feira (18). A agenda foi convocada para tratar de ações integradas voltadas para a situação das escolas.

Sobre os boatos de ataques contra escolas de Juiz de Fora , que seriam realizados no dia 20 de abril, tanto a prefeita Margarida Salomão, quanto o coronel Zancanela afirmaram categoricamente que a orientação é que as famílias não deixem de enviar as crianças e adolescentes para as aulas. "Precisamos manter o estado de normalidade. Estamos todos unidos para mitigar os efeitos dessas ameaças falsas e trotes", afirmou o coronel.

Zancanela reforçou que no dia 20 as equipes da Policia Militar estarão com todo o efetivo e as viaturas nas ruas para intensificar o monitoramento e a prevenção.