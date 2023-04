Uma jovem de 22 anos foi estuprada e assaltada depois de sair de um bar em Benfica, Zona Norte, no início da manhã do domingo (16). De acordo com o registro, a jovem estava acompanhada de um rapaz de 18 anos e após saírem do estabelecimento, decidiram comprar drogas. Eles se dirigiram à linha férrea no Bairro Vila Esperança, para obter as substâncias. O vendedor de drogas foi buscar as porções solicitadas e quando voltou, com uma faca, obrigou os dois jovens a realizar transferências bancárias. Como os dois não conseguiram, estuprou a jovem e levou o celular, fugindo na sequência. A moça foi levada ao Hospital de Pronto Socorro para passar por atendimento. O autor não foi encontrado.