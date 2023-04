Um homem de 28 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no Bairro Novo Triunfo, Zona Norte, na manhã do domingo (16). O jovem contou à Polícia Militar que a cunhada dele discutiu com um homem de 33 anos, que saiu e voltou ao local em um carro, do qual disparou três vezes com uma arma de fogo. Um dos tiros atingiu a vítima. O autor tentou fugir de carro na sequência, porém colidiu com outro automóvel, abandonando o veículo. O ferido foi socorrido por terceiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA-Norte), onde permanece estável e sem risco de vida.



No carro abandonado foram localizadas duas munições de calibre ponto 38 e uma munição calibre ponto 357. Além dos documentos do veículo e do infrator e R$300. O carro foi removido e a perícia compareceu ao local do ocorrido.