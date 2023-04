Uma solenidade para homenagear agentes de segurança com a Medalha Alferes Tiradentes será promovida na próxima quarta-feira (19) às 19h30, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Com a honraria, a Câmara reconhece, todos os anos, profissionais da área da segurança que atuam em Juiz de Fora e se destacaram na prestação de serviços relevantes aos cidadãos juiz-foranos.

Segundo o Legislativo, o agraciamento foi instituído por meio da Resolução n° 1.338 de 18 de dezembro de 2019, e a cerimônia será transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35.1.

Confira a lista de homenageados e as categorias:

2º Ten EB Marcus Vinícius de Alcântara Almeida – Alferes Especial III

Agente José Maria Chaves Pereira – Policial Federal

Cap PM Jader Augusto de Oliveira Silva – Policial Militar Ambiental

Cel EB Claudio Eduardo Bouças – Militar do Exército

Cel PM QOR Alexandre Nocelli – Alferes Especial II

Danielle Maria de Oliveira Gomes Loures – Agente de Trânsito

Investigador Eduardo Felipe de Abreu Dutra - Policial Civil

Everaldo Márcio da Silva – Policial Penal

GM Pablino Colen Martins – Guarda Municipal

Inspetor Flávio Loures de Barros – Policial Rodoviário Federal

Ladyane Olivetti Lopes – Brigadista Profissional

Regina Célia do Nascimento – Agente de Segurança Socioeducativo

Luís Fernando Martins – Defesa Civil

Ronaldo Bortoni – Vigia

Sgt BM Leonardo Maia – Bombeiro Militar

Sgt PM QPR Noemyr Senra – Alferes Especial I

CB PM Manoel Estevam Barbosa Dias – Policial Militar Rodoviário Estadual

Sônia Aparecida Machado – VigilanteTen Cel PM

Marcelo Monteiro de Castro – Policial Militar

Alferes Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier nasceu na Fazenda do Pombal, no Distrito de Ritápolis, próximo a São João del Rei, no estado de Minas Gerais. Com a morte prematura dos pais, Tiradentes ficou sob a tutela de seu padrinho, que era cirurgião. Joaquim José da Silva Xavier exerceu as funções de tropeiro, minerador, comerciante e dentista, a qual lhe deu o nome de Tiradentes. Seus feitos de coragem e amor à Pátria fizeram com que ele se destacasse entre todos os outros que tombaram nas revoltas pela Independência do Brasil. Pelo fato de ter mostrado grande bravura, foi aclamado como patrono das Polícias Militares do Brasil.

