Um veterinário foi mordido nesta terça-feira, 18, quando conduzia pela coleira um Pitbull no Canil Municipal de Juiz de Fora, segundo informou a assessoria de Comunicação da Prefeitura.



Ainda de acordo com a Secom, um cachorro chegou ao canil para ser cadastrado quando se deparou com um pitbull que tentou avançar. O veterinário segurou o pitbull que acabou mordendo o braço do profissional. Ele foi medicado e passa bem.



O episódio, no entanto, revelou uma situação que a Prefeitura alega ter denunciado em março através do Ministério Público. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, “por falta da devida providência do Governo de Minas Gerais e de sua Secretaria de Segurança, mais uma vez a imagem do Canil Municipal é atacada, e novamente a partir de uma questão que não faz referência diretamente a ele. Como é público desde 2022, diversas autoridades policiais têm direcionado ao Canil a responsabilidade do abrigo de animais da raça pitbull, bem como de outras raças especiais. Essa prática contraria a Lei Estadual 16.301/2006 e seu Decreto 44.417/2006, legislações que deixam claro que compete ao governo estadual o acolhimento e abrigo de animais de raça especial (popularmente referidos como cães bravos).



O Canil Municipal é vocacionado para a proteção e saúde animal, atuando como abrigo temporário de cães e gatos que convivem e são sociáveis entre si, não tendo a atribuição para o acolhimento de animais de raça especial.



Diante deste cenário, a Prefeitura de Juiz de Fora já acionou o Ministério Público durante o mês de março, como forma de garantir que o Canil Municipal possa se dedicar exclusivamente a sua missão.



Em face do exposto, a Prefeitura de Juiz de Fora considera que eventuais incidentes relativos a cães de raça especial decorrerão da omissão das autoridades estaduais, reiterando a urgência para que essas assumam a responsabilidade que lhes cabe”, encerra o comunicado da Prefeitura, que se refere a novas denúncias publicadas nas redes sociais nesta terça-feira, 18, de maus tratos aos cachorros da raça pitbull, que estariam no local, presos em caixas. Os animais estariam machucados pelas batidas nas grades das caixas.

