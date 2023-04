A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com vagas abertas para um projeto terapêutico gratuito, que auxilia pessoas com timidez, o "Grupo de Tímidos". O prazo para se candidatar a uma vaga vai até a próxima segunda, 24. Pode se inscrever qualquer pessoa a partir de 18 anos, vinculada ou não à UFJF.

Conforme a UFJF, por meio dessa iniciativa, dois psicólogos e um estudante, sob supervisão, conduzem o grupo, com orientações sobre ansiedade social, timidez, dinâmicas e exercícios terapêuticos. “A partir da terapia cognitivo-comportamental, serão trabalhadas psicoeducação sobre timidez, transtorno de ansiedade social e ansiedade. Também teremos técnicas de exposição e comunicação, em que trabalharemos com foco na interação social, e exercícios de relaxamento”, explica uma das psicólogas do Grupo, Gisele de Paiva.

As inscrições on-line para a triagem de participantes – que é uma primeira verificação do perfil e da demanda dos interessados – podem ser feitas pelo perfil do Núcleo de Estudos em Violência e Ansiedade Social da UFJF (Nevas), no Instagram: instagram.com/nevasgt.

Ao todo, serão dez sessões presenciais, sendo um encontro por semana, com duração de aproximadamente duas horas cada. Os encontros ocorrerão no Centro de Psicologia Aplicada da Universidade, que funciona no Bloco C do Instituto de Ciências Humanas (ICH), no campus.

Os dias e os horários dos encontros do grupo serão estabelecidos a partir da disponibilidade informada pelos participantes no formulário de inscrição e dos profissionais. A data de início será repassada, em seguida, aos inscritos selecionados. Os grupos terão até dez participantes cada, sendo que a quantidade de grupos também será definida conforme a demanda.

O Grupo

O Grupo de Tímidos é um projeto de extensão da UFJF, desenvolvido pelo Nevas, do curso de Psicologia da UFJF, há mais de dez anos, sob coordenação do professor Lélio Moura Lourenço. Periodicamente, são abertas novas vagas e organizadas listas de espera com os interessados para edições futuras.