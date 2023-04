A Operação Tiradentes 2023, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), terá início neta quinta-feira (20) e término às 23h59 do próximo domingo (23). Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação mobilizará ações em todas as regiões do Estado.



De acordo com a corporação, durante o feriado prolongado a PRF contará com reforço policial voltado para a redução de acidentes. Com base em estudos de acidentalidade, desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos.



Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos da fiscalização. O somatório dos esforços e ações estratégicas visam garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais.



Combate ao crime

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado com o objetivo de deter criminosos, recuperar veículos furtados/roubados, retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados locais, dias e horários, nas rodovias de

pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura / 4,4 metros de altura / 19,8 metros de / comprimento / 57 toneladas de PBTC.



CONFIRA ABAIXO OS DIAS E HORÁRIOS DAS RESTRIÇÕES:

20/04 - quinta-feira das 16h às 22h

21/04 – sexta-feira das 06h às 12h

23/04 - domingo das 16h às 22h

A PRF ressaltou que, o motorista que for flagrado descumprindo as Restrições de Tráfego será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido até o término dos horários previstos para as restrições.

Tags:

BR | operação | Polícia Rodoviária Federal | PRF | Rodovia