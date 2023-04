Moradores da Rua Jacob Lawal, no Bairro Borboleta enviaram ao Acessa várias reclamações sobre o local. De acordo com a moradora Tamiris Rodrigues, desde fevereiro, várias solicitações foram abertas na plataforma Prefeitura Ágil. Ainda de acordo com a moradora do local, o mato alto atrapalha a visibilidade dos motoristas e vários acidentes foram registrados na rua.

"Infelizmente a rua está muito perigosa, não só para os motoristas, mas os moradores têm medo de subir a pé depois das 18h, pois além do mato alto, os postes de iluminação não estão acendendo, o que deixa o local muito escuro".

Em nota a Prefeitura de Juiz de Fora informou que já realizou vistoria no local e serão realizados os serviços de capina e colocação de iluminação nesta semana, mas não informou o dia. A equipe do Portal Acessa vai acompanhar o caso.

Por meio de documentos enviados ao Acessa foi possível verificar que as solicitações ocorrem desde fevereiro e até o fechamento desta reportagem o local não havia sido contemplado pela zeladoria do município.

FOTO: Isabel Barros - Rua Jacob Lawall mato alto

Assaltos

A moradora Isabel Barros contou a reportagem que já foi assaltada duas vezes no local e que é moradora há mais de 50 anos e nunca viu a rua abandonada como está.

"Fui assaltada duas vezes, tenho medo de andar na minha rua, infelizmente os assaltantes se escondem nos matos".

Além dos assaltos no local, a moradora informou que a noite, por conta da falta de iluminação, a população do local precisa andar com lanternas devido a cobras que aparecem, e com a falta de iluminação não é possível enxergar.

Isabel Barros - Rua Jacob Lawall mato alto

