Um motociclista de 22 anos colidiu com um ônibus na Rua Nicomedes Pereira Almeida no Bairro Santa Cruz, na tarde desta quinta-feira (20). O condutor da moto ficou preso embaixo do coletivo.

A equipe do Corpo de Bombeiros, utilizou uma almofada pneumática para elevar o veículo e conseguir retirar a vítima, que encontra-se consciente com politraumatismo. Posteriormente o jovem foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU e transportado para recurso hospitalar.



