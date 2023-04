O Estado de Minas publicou no Diário Oficial o encerramento do Edital 11/2023, que terminou como uma Licitação Deserta. O chamado de tomada de preços do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER)o tinha como objetivo a elaboração de projetos executivos para a recuperação estrutural do Hospital Regional de Juiz de Fora. Segundo a publicação, nenhum interessado se apresentou.

Em visita a Juiz de Fora, na ocasião da reinauguração do prédio da Escola Estadual Delfim Moreira, que ocupa o Palacete Santa Mafalda, tombado pelo patrimônio, o governador Romeu Zema afirmou que o prédio demanda uma vistoria técnica e uma reconfiguração para que as obras possam ser retomadas. Zema afirmou no evento que é prematuro estabelecer um prazo, antes de um levantamento mais minucioso das condições atuais da edificação. "Infelizmente é a situação mais complexa de todos os Hospitais Regionais e o nosso tratamento tem sido igual a todos."