Um caminhão de grande porte deixou o trânsito impedido na Avenida Costa e Silva, na altura do Bairro Tupã. O baú do veículo ao passar pela via atingiu e arrastou a fiação elétrica, derrubando ainda o padrão de energia elétrica da via. Deixando parte do bairro São Pedro sem energia. Segundo o registro da Polícia Militar, o causador do dano fugiu do lugar. Não foram registradas vítimas.



Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a principio, o trânsito no sentido ao estádio foi desviado para a Rua Attilio Pastorini, Av. Pedro Henrique Krambeck , Rua Roberto Stiegert e retornando para a Av. Pres. Costa e Silva. A Cemig esteve no local trabalhando nos reparos. A via foi liberada por volta das 17h15.