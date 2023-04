Ocorrências policiais envolvendo drogas tiveram um aumento de 170% em relação ao mesmo período de 2022, em Juiz de Fora. A informação foi confirmada pela Polícia Militar em uma Audiência Pública realizada na tarde desta terça-feira (25), na Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Furtos, arrombamentos, uso e tráfico de drogas em vias públicas da cidade foram assuntos abordados na Audiência. Os vereadores proponentes, Sargento Mello Casal (PTB), João Wagner Antoniol (PSC) e Protetora Kátia Franco (REDE), solicitaram essa discussão após reclamações de comerciantes e moradores sobre a sensação de aumento da insegurança nos Bairros Centro, Costa Carvalho, Poço Rico, Santa Teresa e Nossa Senhora de Lourdes. Outro ponto central é o entendimento dos reclamantes de que o cometimento desses crimes e contravenções se intensifica com a presença de pessoas em situação de rua.



“A gente vive numa cidade onde há regras a serem seguidas. E não é porque alguém está nas ruas que não precisa segui-las. A região já foi toda iluminada pela Prefeitura, no entanto, agora que a Amac saiu, como vai ser?”, questionou o vereador Sargento Mello Casal, referindo-se à Associação Municipal de Apoio Comunitário, antes responsável pelos equipamentos de apoio a esse público.

O vereador João Wagner Antoniol, morador da região Sudeste, relatou o aumento visível da violência. “Houve a instalação do albergue para homens. Isso gerou um impacto dentro dos Bairros de Lourdes, Poço Rico e Costa Carvalho.” Já a terceira proponente, Protetora Kátia Franco, reforçou a necessidade de políticas públicas de assistência. “Sabemos que muitos moradores de rua querem sair desta situação, mas precisam de oportunidade. É preciso suporte psiquiátrico, ajuda para inserção no mercado de trabalho”.



Representando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o major Jean Amaral apresentou dados comparativos de 1º de janeiro a 23 de abril do atual ano e de 2022 sobre furtos, arrombamentos e ocorrências relativas a drogas nos bairros objetos da audiência. “Só os furtos consumados e tentados no Centro foram 560 até agora em 2023. Em 2022, no mesmo período, houve 417 registros de furto. Já as ocorrências relativas a drogas – tráfico e uso e consumo no Centro – houve acréscimo de 170%”.

Segundo o militar, a polícia está combatendo de forma mais vigorosa o tráfico de drogas: houve aumento de 180% de pessoas presas em função do tráfico de drogas no Centro, comparado ao período em 2022. O comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora (GMJF), Leandro Lisboa, foi questionado sobre as câmeras Olho Vivo. Ele enfatizou que o sistema é do governo do estado e data de 2014. “A estrutura do olho vivo demanda manutenção, atualização, prevenção e correção.”



Também estiveram presentes os vereadores Bejani Júnior (PODE), Juraci Scheffer (PT), Pardal (UNIÃO) e Vagner de Oliveira (PSB) e representantes das Secretarias de Assistência Social, de Direitos Humanos, e de Segurança Urbana e Cidadania; além da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, do Sindicomércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas, da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, do Conselho Municipal de Segurança Pública e Cidadania; e ainda os presidentes da associações de moradores dos Bairros Centro, Poço Rico, Costa Carvalho, Lourdes e Santa Teresa.