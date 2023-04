Depósitos de recicláveis e ferros velhos, localizados na região do Vitorino Braga em Juiz de Fora, receberam a visita da Prefeitura de Juiz de Fora e de órgãos de segurança pública na manhã desta quinta-feira (27). A oitava edição da operação Hefesto realizou fiscalização em quatro estabelecimentos.

Segundo o Executivo, as irregularidades apuradas dizem respeito à ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em três dos quatro galpões. Dois deles receberam multa, pois já haviam sido advertidos em data anterior e não procederam à regularização, outro recebeu advertência, com prazo para adequação, por se tratar da primeira orientação feita pelos bombeiros. De acordo com a corporação, não houve interdição dos locais, por se verificar existência de meios preventivos nas instalações.

Participaram da Operação Hefesto a Guarda Municipal de Juiz de Fora, a Fiscalização de Posturas, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Minas Gerais. A Fiscalização de Posturas buscou conferir o cumprimento da legislação municipal vigente para este tipo de comércio. Todos os estabelecimentos se encontravam com documentação referente à compra e venda de cobre em conformidade com a lei municipal 14.391/2022, bem como apresentaram alvará de localização válidos.

Operação Hefesto

A operação Hefesto é ação conjunta, realizada entre o poder público municipal e órgãos de segurança do estado, que busca combater o crime de receptação, caracterizado pela compra de materiais furtados cuja pena pode variar de três a oito anos de reclusão. O resultado da intensificação das investidas é a inibição da prática de furto de cabos elétricos, tampos metálicos e demais materiais que acabam sendo comercializados em depósitos e ferros velhos da cidade devido ao seu alto valor no mercado.