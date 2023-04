Um preso que não teve a identidade revelada foi atingido por um tiro na perna, na tarde desta sexta-feira (28), na penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora.

Segundo informações iniciais, um outro detento de uma facção rival teria atirado na cela e atingido a vítima. O detento foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima está no centro cirúrgico e não há gravidade. O Acessa entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e aguarda retorno.