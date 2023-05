O período mais grave da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, levou a sociedade a olhar com mais atenção para o mundo do trabalho. As mudanças e alterações vistas desde então continuam em curso. Se o home office confundiu os limites entre trabalho e vida pessoal, trabalhos que contribuíram para a manutenção da vida das pessoas, com entregas e viagens por aplicativo, buscam uma regulação e em alguns países da Europa, como Bélgica, Suécia, Espanha, Alemanha e Nova Zelândia, são testados e discutidos modelos de redução da jornada de trabalho. Impulsionadas por novas tecnologias, novas profissões começam a aparecer, enquanto profissionais de ocupações imprescindíveis começam a ficar mais difíceis de encontrar.



Segundo o professor do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora e coordenador dos cursos de Pós-graduação em Gestão Empresarial; Gestão Financeira e Controladoria; Liderança e Coaching; Gestão de Projetos e Administração de Banco de Dados, Victor Santos, o avanço da tecnologia é o principal fator de mudança no mercado de trabalho. "Como esse avanço vem ocorrendo de maneira muito rápida, tanto empresas quanto pessoas, precisam se adaptar a esse novo formato, o que demanda cada vez mais profissionais qualificados para exercerem suas funções."

Esse quadro, conforme o professor Victor, leva a destacar outras exigências que são feitas pelos empregadores. "Outro fator de destaque é o desenvolvimento de novas competências, habilidades pessoais e profissionais, como: a comunicação; criatividade; capacidade para liderar; trabalho em equipe; proatividade dentre outras. Como a competitividade entre as organizações é acirrada, tais competências e habilidades se tornam imprescindíveis para os profissionais nos dias de hoje, pois, em um ambiente volátil, as empresas precisam fazer a diferença em seus serviços e produtos oferecidos."



Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho mostram que os números consolidados de 2022 e janeiro a outubro, tem saldo de trabalhos formais com registro em carteira maiores do que nos 12 meses de 2021, quando a diferença entre admitidos e demitidos foi de 1.929 em Juiz de Fora. Em 2022, a diferença foi de 2.911, com comércio e serviços encabeçando a lista de setores com mais admissões. Ao todo, em 2022, de janeiro a outubro, foram 56.093 pessoas admitidas e 53.182 demissões.

Por outro lado, conforme mostrou a jornalista Michele Pacheco na coluna Raio-X JF, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indica que em fevereiro de 2021, o município tinha registrados 46.886 Microempreendedores individuais (MEIs) Em fevereiro de 2022, o número subiu para 47.772. Até o dia 11 de fevereiro de 2023, o número de Microempreendedores individuais era de 52.562. Número que se aproxima do total de pessoas admitidas em trabalhos formais em 2022.

A principal preocupação dos trabalhadores neste momento, segundo Victor Santos, é perder esse espaço para as soluções automatizadas. "Sabemos que isso é uma situação inevitável, pois, já é uma realidade presente no nosso dia a dia e, trata-se de um caminho sem volta. Dessa forma, a dica é manter-se atento as mudanças na área em que atua. Não existe outra alternativa no mundo digital a não ser o investimento em você mesmo. Por isso, buscar uma formação/especialização é o caminho mais indicado para enfrentar os desafios futuros que envolvem o mercado de trabalho de maneira geral."

Com todos os novos formatos que surgiram e as novas maneiras de se exercer as atividades do trabalho, que ocorreram em um curto espaço de tempo, para o professor, as novas pautas que devem ser alvo de discussão sobre o trabalho são a respeito do controle e da forma como essas jornadas ocorrem.

"Fomentar ações no que tange à saúde física e mental dos profissionais. Outra pauta bastante

relevante para esse cenário é sobre o acesso à qualificação profissional para as pessoas que não possuem condições para arcar com esses custos. Dessa forma, levantar a real necessidade das organizações, em seus diversos setores no cenário atual, e, ao mesmo tempo promover ações efetivas visando combater as desigualdades existentes, a fim de buscar um ponto de equilíbrio entre a oferta e demanda de emprego em um mercado altamente tecnológico e competitivo", conclui o coordenador da Pós-graduação do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.