Um homem de 20 anos foi morto na madrugada desta segunda-feira, 1° de maio, no bairro Monte Castelo. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) o registro foi feito, às 0h44, na Rua Coronel Quintão.

A equipe policial recebeu informações via COPOM que teria ocorrido disparos de arma de fogo no local e que havia um homem caído na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito.

O perito da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e constatou duas perfurações próximas à orelha esquerda da vítima e recolheu um projétil de munição calibre 38.

O corpo foi removido pela funerária para o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme registros da PM, o homem possui várias passagens, entre elas, por tráfico de drogas, e também foi vítima de homicídio tentado em 16 de abril de 2020.

Ainda ninguém foi identificado como autor dos disparos. A PM segue as buscas por suspeitos.

Tags:

Homicídio