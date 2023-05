Dois homens, de 21 anos e 48 anos foram detidos nessa terça-feira (2), na Rua Onofre de Oliveira Sales, no Bairro Recanto da Mata, na Zona Norte, com armas e munições, durante batida policial. Um dos suspeitos foi abordado em via pública e com ele havia um revólver calibre 32mm, com seis munições. Ainda durante as diligências, com o segundo autor, foi apreendido outro revólver do mesmo calibre, com outras quatro munições. Ainda foram encontradas e recolhidas 70 munições calibre 22mm, 17 munições calibre 38mm e seis munições calibre 9mm. Foram também confiscados R$400, um celular, um coldre e duas coronhas de revólver.

Os autores foram presos, materiais apreendidos, sendo encaminhados à Delegacia de Plantão para as demais providências.