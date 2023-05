Uma mulher de 54 anos foi atendida pelo Samu na manhã desta quarta-feira (3), após um carro colidir com um imóvel no número 1.286, na Rua Espírito Santo, no Centro de Juiz de Fora. A vítima ficou com a pressão alta em função do ocorrido e foi encaminhada para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS). O choque fez um buraco na fachada do edifício. O carro também ficou danificado e ocupando parte da via, embora não tenha impedido o trânsito.