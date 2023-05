Como adiantando pela reportagem do Portal Acessa.com no sábado (29), o lateral direito Adson Felippe é o novo reforço do Leão do Poço Rico para a disputa do Campeonato Mineiro.

Apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quarta (03) o lateral comentou sobre o sentimento de vestir a camisa do Tupynambás pela primeira vez.

"Primeiramente eu queria dizer que estou muito feliz pela oportunidade de estar vestindo essa camisa. Sei das responsabilidades e do peso que ela tem. Um clube centenário, um clube tradicional aqui do futebol mineiro, então quero dizer que sei que tem uma responsabilidade grande, mas que estou focado e estou preparado para, com a ajuda dos dos meus companheiros, conseguir dar alegrias pro torcedor e conseguir buscar objetivos dentro da competição".

Adson teve uma passagem vitoriosa pelas categorias de base do Atlético Mineiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil Sub 17 e Sub 20 pelo clube, que projetou o atleta para o cenário nacional e internacional, inclusive vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Após um tempo fora de Minas Gerais, Adson comenta como é voltar para o estado.

"Estou feliz com a minha volta pra pra Minas e o Tupinambás me abriu porta do clube. Quem sabe não deixo marcado meu nome aqui também, como deixei no Atlético Mineiro", relatou o jogador.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa do clube, o jogador já está apto e vai ser relacionado para o jogo deste sábado (06), contra o Aymorés às 15h30 em Ubá, e fica a critério do técnico Rafael Novaes se ele vai jogar ou não. A Assessoria também informou que o atleta não estreou no sábado (29), pois estava cumprindo suspensão devido à um cartão amarelo recebido em 2017.





PRÓXIMO COMPROMISSO

Aymorés e Tupynambás se enfrentam neste sábado (06) às 15h30 no Estádio Afonso de Carvalho em Ubá. O Aymorés vem de derrota, por 1 a 0 para o Uberlândia. Sobre a partida, o técnico Rafael Novaes comenta.

"Acompanhei o jogo do Aymorés pela TV, foi um jogo bom, eles estavam muito bem na partida, mas em relação ao Módulo 2, uma bola que vai lá e é gol depois fica muito difícil de tirar essa diferença. O Aymorés é uma equipe muito boa, que propôs o jogo mesmo fora e casa e dentro de casa certamente eles vão querer fazer os primeiros pontos e ganhar da gente igual acompanhamos nos noticiários. Temos que ir com o time equilibrado, não podemos ter essa inconstância. Temos que ir bem no primeiro e no segundo tempo, para a gente competir como competimos com o Tupi. É uma equipe aguerrida, que sabe o que quer e estamos buscando esse equilíbrio para irmos fortes no sábado", analisou o treinador.