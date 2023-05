Dois roubos a mão armada foram registrados nos bairros Previdenciários e Fábrica nesta quarta (03) em Juiz de Fora. Duas pessoas envolvidas no roubo do bairro Fábrica foram presos. Um homem, de 33 anos, e um menor de apenas 13 anos.

PREVIDENCIÁRIOS

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, um homem de 54 anos, motorista, relatou que quando realizava uma entrega em um endereço no bairro durante o início da tarde, quando foi surpreendida por três indivíduos encapuzados, aparentando serem jovens, estando um deles armado de revólver, que ordenou à vítima que parasse o caminhão. Após a vítima parar o veículo, os suspeitos entraram na cabine do caminhão e exigiram dinheiro e o aparelho celular da vítima. Os suspeitos roubaram R$100 e um aparelho celular pertencente a empresa. Até o momento ninguém foi localizado ou preso.

FÁBRICA



Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas, dois homens de 22 anos, relataram que estavam andando pela rua, por volta de 20h51, quando foram abordadas por dois indivíduos, um homem de 33 anos e um menor de 13 anos, um deles portando uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram dois aparelhos celulares e fugiram, mas acabaram sendo perseguidos e abordados.

O material roubado foi recuperado e uma pistola calibre 9milímetros com um carregador contendo 15 munições intactas, apreendida. Os envolvidos no crime foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.