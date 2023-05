Um homem de 20 anos foi o alvo da 'Operação Romanos 13' da Polícia Civil (PC), executada no Bairro Jóquei Clube, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (4). A equipe da PC foi até a residência do investigado, contra quem havia um mandado de busca de prisão e apreensão, por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Durante a execução dos mandados,foram localizados pinos para embalar drogas, substâncias similares a maconha e cocaína, balança de precisão e dinheiro.Um outro homem, de 25 anos, e duas mulheres de 21 anos cada, que se encontravam no local, foram presos em flagrante por associação ao tráfico de drogas. Todos foram encaminhados ao sistema prisional.





O mandado de prisão foi representado pelos delegados do Grupo de Resposta Rápida da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora – pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil – Camila Miller e Samuel Neri. De acordo com Camila Miller, no dia 25 de março de 2023, o principal suspeito foi alvo de uma denúncia de posse de arma de fogo em via pública. Houve abordagem policial e o homem, que estava com outros dois, estava armado e atirou contra os militares, enquanto fugia na garupa de uma motocicleta. "Ficou constatado a tentativa de homicídio e, por isso, o pedido de prisão foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido com êxito nesta manhã".

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação 'Romanos 13'faz referência à passagem bíblica sobre respeito às autoridades. "Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas."





Tags:

apreensão | operação | Polícia | polícia civil | Preso | prisão | Tentativa