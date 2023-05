Um roubo em uma loja de eletrônicos em shopping no centro de Juiz de Fora foi registrado na tarde desta quinta-feira (4). De acordo com informações da polícia Militar, três autores entraram em uma loja de aparelho celular localizado no térreo do shopping, fingindo serem clientes interessados nas mercadorias. Após um tempo, renderam a proprietária e um funcionário, levando vários produtos, veja abaixo.

01 Caixa de som JBL boombox2.

36 aparelhos celulares (iPhone, xiaomi, Motorola, Samsung).

01 Videogame PS 4

02 Videogame PS 5

02 Relógios Apple watch

Ainda de acordo com a corporação, após o crime, os suspeitos fugiram no sentido da Avenida Getúlio Vargas, sendo dois em uma motocicleta amarela. Um dos aparelhos foi rastreado e deram conta que os indivíduos evadiram sentido Matias Barbosa.

Os suspeitos ainda não foram localizados e os policiais seguem fazendo rastreamento.













