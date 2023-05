Nesta quinta-feira (4), a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro homônimo, em Juiz de Fora, dá início às comemorações da festa em honra a sua padroeira com uma agenda diária e diversificada, aberta à participação de todos os devotos.

Na programação, oração do santo terço, novena e missas diárias até 12 de maio, véspera do dia solene comemorativo aos 106 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, em Portugal, para o qual estão previstas diversas atividades.



No sábado (13), a solenidade é extensa com missas, oração do terço, coroação e cortejo festivo. O encerramento das festividades ocorre no domingo, 14 de maio, Dia das Mães, com procissão luminosa e missa. Todos os eventos serão organizados pelas pastorais e movimentos da paróquia de Fátima sob a coordenação do padre Jorge Luiz Duarte.



Programação



4 de maio – quinta-feira

Benção das Velas

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 1º dia da Novena e Missa Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável: Terço dos Homens

5 de maio – quinta-feira

Benção dos Objetos Devocionais

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 2º dia da Novena e Missa Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Apostolado da Oração

6 de maio – sábado

Benção da Água

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 3º dia da Novena e Missa Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Coroinhas e Acólitos

7 de maio – domingo

8h – Celebração da Palavra – Comunidade de Fátima

8h – Missa – Comunidade Santana

9h30 – Missa – Comunidade São Charbel

19h – 4º dia da Novena - Benção da Água– Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Universitários

19h30 – Missa – Comunidade Santana

8 de maio – segunda-feira

Benção do Dizimista

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 5º dia da Novena e Missa - Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Grupo Mães que Oram pelos Filhos

9 de maio –terça-feira

Benção dos Filhos e Filhas

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 6º dia da Novena e Missa - Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Grupo de Oração e Oficina de Oração

10 de maio – quarta-feira

Benção das Chaves

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 7º dia da Novena e Missa -Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:GEV, Batismo e ECC

11 de maio – quinta-feira

Benção daSaúde

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 8º dia da Novena e Missa - Igreja Nossa Senhora de Fátima

Responsável:Liturgia e Legião de Maria

12 de maio – sexta-feira

Benção da Família

19h – Oração do Santo Terço

19h30 – 9º dia da Novena e Missa - Igreja Nossa Senhora de Fátima



Solenidade da Padroeira

13 de maio - sábado

6h – Missa pelas famílias e ato de consagração a Nossa Senhora. Café partilhado.

8h – Terço Mariano – Mães que Oram pelos Filhos, Oficina de Oração.

9h – Terço Mariano – Apostolado da Oração, Grupo de Oração e GEV.

10h – Terço Mariano – Ministros da Eucaristia, Liturgia, Coroinhas, Acólitos, JUDAC e Marianinhos.

11h – Terço Mariano – Vicentinos, Terço dos Homens, Pastoral do Dízimo.

12h – Cortejo festivo com a imagem da Padroeira percorrendo as ruas da paróquia.

15h – Missa pelos enfermos

19h – Missa dos devotos e coroação de Nossa Senhora.

14 de maio – domingo – Dia das Mães

8h30 – Missa pelas Mães – Ato de Consagração a Nossa Senhora

Responsável: Catequese Pastoral

18h – Procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima, seguida de Missa, encerrando as festividades

Responsável: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística

Programação Extra

7 de maio - 14h - Show de Prêmios – Rua José Kirchmaier, 432, em frente à chácara dos Dominicanos.

12, 13 e 14 de maio– funcionamento de barraquinhas no adro da Igreja



