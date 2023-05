O Parque Halfeld será palco de eventos culturais do projeto Troca de Saberes nesta sexta-feira (05) e no sábado (06). Inteiramente gratuitas, as atividades são promovidas pelo Fórum Municipal de Economia Solidária, com financiamento do Edital Murilão, que faz parte do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Na sexta-feira, 5, o evento Resistência Popular – Contos e Cantigas do Movimento Negro da Zona da Mata Mineira, acontece das 15h às 17h, durante a Feira Regional de Economia Popular Solidária, com show do artista Tião Farinhada. No sábado, 6, será realizada a Oficina de Música Folclórica, às 16h, com participação da Banda da Feira de Economia Solidária (Fecosol).

O projeto “Troca de Saberes” estreou no mês passado, em Igrejinha, e terá mais oito eventos até o fim do ano. De caráter multidisciplinar, costura economia, movimento social e cultura, com ação em múltiplos espaços, sobretudo nos territórios periféricos, ofertando à população acesso gratuito a eventos de formação e valorização da identidade social e cultural da população.