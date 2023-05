um homem, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta (04) no bairro São Geraldo, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local o homem estava caído no chão, com marcas de tiros. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito ainda no local.



Com a vítima foi localizado dentro do bolso de sua vestimenta R$154, sete pedras de crack e duas porções de maconha. A motivação do crime não foi informada.

Um suspeito já foi identificado e a PM segue no rastreamento.

Tags:

Homicídio | São Geraldo