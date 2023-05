Na próxima segunda-feira (8) a Prefeitura de Juiz de Fora inicia à remodelação de 320 metros da rede de água da Rua E, na Vila OIavo Costa. Os trabalhos serão realizados pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) entre a Rua Abílio Gomes e a Travessa Aratu e, neste dia, será feita a sondagem da área. O objetivo é melhorar o sistema de abastecimento local, com a implantação de novas tubulações de 50 milímetros de diâmetro nominal em substituição às antigas, de 32 milímetros.

De acordo com a Prefeitura, na terça-feira (9) será implantado um novo registro no sistema da via e, para isso, será necessário interromper o fornecimento de água de todo o bairro, sendo regularizado à noite. A partir de quarta-feira, 10, o abastecimento será suspenso somente na Rua E, diariamente, de 8 às 17h, até a conclusão dos serviços, prevista para o dia 19 de maio.

A Rua E já conta com uma nova rede de esgoto, cuja instalação foi iniciada pela Cesama em abril, tendo sido concluída. Para a execução da nova rede de água, o trânsito da via ficará totalmente interditado durante o período da obra. Desta forma, a companhia orienta os moradores para que, se possível, retirem seus veículos do local antes do início das atividades.

As ações de remodelação de redes de água são realizadas pela Cesama ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.