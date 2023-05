Uma mulher de 70 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória por obstrução das vias aéreas na tarde desta sexta-feira (5), enquanto almoçava. A idosa é moradora do Bairro Santa Luzia, Zona Sul, engasgou-se com um pedaço de carne. O esposo dela pediu ajuda ao porteiro do prédio em que moram. O trabalhador acionou o Samu. A parada cardiorrespiratória foi revertida após 40 minutos e a paciente foi encaminhada para a UPA de Santa Luzia.

Uma outra mulher, de 60 anos, que se engasgou com um pedaço de pão na Unidade Básica de Saúde do Bairro Marumbi, nessa quinta-feira (4), faleceu na UPA Leste nesta sexta-feira (5). A informação foi confirmada por familiares da paciente. Ela também sofreu uma parada cardiorrespiratória, em função da obstrução das vias aéreas. Quando a equipe formada por médico, enfermeiro e um condutor socorrista chegou, os profissionais da UBS realizavam manobras de reanimação na paciente, ainda na UBS. Na sequência ela foi encaminhada para a UPA Leste.