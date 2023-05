Para atender aos candidatos do concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais, que acontece no próximo domingo (7) a Prefeitura de Juiz de Fora irá disponibilizar ônibus extras para as faculdades Doctum e Faculdade de Medicina/HU - CAS. O atendimento será realizado pelas linhas 580 - Especial, 755 – Zona Norte/UFJF e 590 - Zona Sul/UFJF/CAS. Todos os outros locais terão atendimento dos ônibus que já atendem aos bairros.



Confira abaixo o itinerário das linhas e os horários que serão oferecidos no domingo:



Linha 580 - Especial

A linha 580 - Especial vai circular a partir de 6h, com saída da Avenida Itamar Franco 992, em frente ao Procon e vai atender à Doctum e Faculdade de Medicina/HU – CAS.

Itinerário:

Sentido Centro/Bairro: Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Paulo Japiassú Coelho, Av. Deusdedith Salgado, Av. Pref. Mello Reis, Av. Eugênio do Nascimento s/nº – (Doctum - ponto final).



Sentido Bairro / Centro: Av. Eugênio do Nascimento s/nº (Doctum - ponto final)., Av. Pres. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon - ponto final).

Linha 755 – Zona Norte/UFJF

Itinerário:

Saída do bairro Santa Lúcia às 6h, seguindo para a Doctum e Faculdade de Medicina/HU – CAS.



Linha 590 - Zona Sul/UFJF/CAS

Saída do bairro Sagrado Coração de Jesus às 6h,seguindo para a Doctum e Faculdade de Medicina/HU – CAS.

O valor da tarifa de todas as linhas será de R$ 3,75.