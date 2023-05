O projeto "Procon Aqui" acontece na próxima segunda-feira (8), na praça do Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora. A iniciativa desenvolvido pela Prefeitura de Juiz de Fora busca otimizar o atendimento especializado sobre direitos do consumidor. Além disso, há representantes do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário para atender pedidos relacionados à zeladoria do município.

Segundo a Prefeitura, durante as ações do “Procon Aqui” na última terça-feira, 2, a população do Santa Luzia buscou o atendimento relacionado a temáticas variadas. Entre elas foram esclarecidas dúvidas sobre serviços financeiros, serviços diários, telecomunicações, turismo/viagens, produtos diários e produtos automotores. A faixa etária do consumidor que buscou o auxílio do Procon variou entre 21 e acima dos 70 anos de idade, sendo 33% dessas pessoas entre 21 a 30 anos; 33% entre 61 a 70 anos; 16,5% entre 41 a 50 anos; e 16,5% acima dos 70 anos de idade.

Além disso, o projeto contou com ações educativas para os moradores e comerciantes locais. Os lojistas que estavam próximos foram informados sobre temas como precificação, rotulagem, acondicionamento de produtos e políticas de trocas. A equipe do Procon que estava presente também distribuiu materiais educativos, como cartilhas sobre o Código de Direito do Consumidor. Ao todo 18 estabelecimentos foram visitados e auxiliados pelos membros da equipe.

As ações realizadas acontecem semanalmente, de 12h às 17h30, sendo cada semana em um bairro diferente. Assim, os eventos são regionalizados e os atendimentos direcionados, de acordo com o domicílio do consumidor. O projeto “Procon Aqui” foi desenvolvido para aproximar o cidadão de seus direitos. Dessa forma, o “Procon Móvel” surge como uma alternativa que possibilita o deslocamento de equipes para todas as regiões de Juiz de Fora. Ainda na próxima semana a iniciativa terá início no bairro Manoel Honório, na praça Manoel Honório, aproximando os cidadãos do bairro de seus direitos e auxiliando na resolução de problemas sobre o consumo.

Entre as vantagens do projeto estão a melhora na logística do deslocamento do consumidor; a diminuição do fluxo de atendimento no Procon Centro; a racionalização de verba pública municipal; a expansão das atividades do Procon; o alcance de um novo público-alvo; a desburocratização do atendimento e dos processos; a diminuição do tempo de espera na fila virtual para atendimento e um maior acesso aos direitos pelos consumidores.



Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário

O Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, setor da SG responsável por receber os pedidos de zeladoria e coordenar o trabalho integrado com outras pastas, estará presente em todas as ações do projeto “Procon Aqui”. A população poderá tirar dúvidas e realizar solicitações.

Confira a programação do “Procon Aqui” no mês de maio:

08/05 (segunda-feira):

- Praça Manoel Honório



09/05 (terça-feira):

- Calçadão da Rua Halfeld em frente o Cine Teatro Central



16/05 (terça-feira):

- Praça do Jardim do Sol



20/05 (sábado):

- Praça do Jardim Glória



23/05 (terça-feira):

- Praça do Jóquei Clube



30/05 (terça-feira):

- Praça de Grama