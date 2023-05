Uma discussão terminou com duas jovens com queimaduras pelo corpo na noite dessa sexta-feira (5), no Bairro Jardim Santa Isabel, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, as jovens de 23 e 24 anos estavam em uma discussão, quando quando o fogo foi ateado.

Ainda de acordo com os bombeiros, no momento da chegada da viatura, a jovem mais nova estava dentro de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). e a mais velha se encontrava sentada em uma cadeira na calçada, e também estava com o corpo queimado.

A corporação informou que a edificação não apresentou danos à estrutura de alvenaria, apenas danos superficiais na pintura e reboco. O fogo consumiu móveis e equipamentos eletrônicos da casa.