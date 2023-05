Três pessoas, de 19, 20 e 28 anos, foram presas por tráfico de drogas, neste sábado (06) no bairro Vista Alegre em Juiz de Fora. Com a ajuda de um cão farejador a PM localizou 60 pedras de crack e cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que indivíduos estariam realizando tráfico de drogas no bairro. Diante das informações, as guarnições se deslocaram até o local denunciado e durante as buscas no local denunciado e nas imediações, com o auxílio da ROCCA, através do cão Uzzy do Lieudegarde, foram localizadas e apreendidas 60 pedras pequenas de crack, uma pedra grande de crack, três pinos de cocaína, um celular e R$1.260.



Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com material apreendido.

Crack | Drogas | PM | Tráfico | tráfico de drogas