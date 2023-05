Um homem, de 46 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal após agredir a esposa dentro de um carro neste domingo (07) na Avenida JK, no bairro Santa Lúcia em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento, a equipe foi solicitada a respeito de uma agressão entre um casal no interior de um carro. A guarnição conseguiu localizar o veículo e após uma busca em seu interior, localizou a arma de fogo, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, dentro do câmbio de marcha.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado.

Tags:

Agressão | Arma | Arma de fogo | Ilegal | PM | Porte | porte ilegal de arma