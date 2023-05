As atividades de uma carvoaria no Bairro Monte Verde, em Juiz de Fora foram suspensas pela fiscalização da Prefeitura, na segunda-feira (8 ) por descumprimento da notificação realizada em 4 de abril. Segundo o Executivo, o empreendimento foi convocado a adotar medidas técnicas mitigadoras, para amenizar a emissão da fumaça. Também foi solicitado providenciar a implantação de filtros antifuligem e queimadores de fumaça em todos os fornos, além do relatório de monitoramento da qualidade do ar.



Ainda de acordo com a Prefeitura, o alvará de localização venceu no dia 3 de maio e, como a atividade é classificada como risco III no licenciamento municipal, a empresa deverá providenciar sua renovação. Mesmo que o empreendimento possua a certidão de dispensa de licenciamento ambiental, seja em âmbito federal e/ou estadual, está sujeito às penalidades previstas em lei caso provoque poluição e/ou degradação ambiental.



Todas as medidas foram adotadas em virtude de denúncias de moradores do entorno, apuradas também pelo Ministério Público, de que a atividade está ocasionando problemas de saúde nas pessoas e nos animais domésticos, e espantando animais silvestres.



A suspensão será mantida até que se comprove a adoção de medidas corretivas e seja obtida a devida regularização do licenciamento do estabelecimento.