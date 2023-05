Cerca de 100 motociclistas foram detidos na manhã desta quarta-feira (10), em ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal na BR-040. Os veículos são de baixa cilindrada e e causavam risco por trafegar de maneira imprudente pelo trecho. O comboio vinha de Ribeirão das Neves e seguia para o Rio de Janeiro.

Além da forma de condução inapropriada, foram monitoradas situações como placas encobertas e ilegíveis com o objetivo de burlar a fiscalização. Diante das circunstâncias e do risco inerente a uma abordagem a um número tão expressivo de motocicletas, as equipes PRF mobilizadas analisaram os critérios de segurança e optaram por realizar o cerco-bloqueio da rodovia no KM 798 da BR 040 com o apoio da PMMG. A escolha se deu porque o local permitiu fazer a abordagem com segurança e em condições que não produzissem danos colaterais.

No local, foram constatadas ainda diversas infrações de trânsito de dezenas de motocicletas, sendo algumas recolhidas, outras autuadas e um motociclista encaminhado a Polícia Judiciária. A ocorrência teve ainda o apoio da VIA 040, empresa que detém a concessão da BR 040 no trecho compreendido entre Brasília e Juiz de Fora.

A PRF aproveita esse caso para reforçar a orientação de que caso usuários da via se deparem com esse tipo de caso, que façam contato imediato por meio do 191.





Tags:

BR-040 | PRF | rio | Rio de Janeiro