Um motorista, de 55 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quinta-feira (11), por homicídio doloso que vitimou uma mulher, de 36 anos, em março de 2023. O crime ocorreu no Bairro Vitorino Braga, Zona Leste de Juiz de Fora, como noticiou a Acessa.com na época.



Conforme 6ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG, o homem teve um desentendimento com a vítima e o companheiro dela dentro de um bar. Ao sair do estabelecimento, entrou no veículo dele e acelerou em direção ao casal. A mulher foi prensada contra um muro e em seguida arrastada por alguns metros enquanto o motorista dava ré. O companheiro da vítima, de 33 anos, teve lesões leves. A mulher ainda tentou se levantar, mas caiu e morreu no local.

No dia, o homem foi conduzido à delegacia e contou que teria sido ameaçado pelo casal, o que o fez atingi-lo com o veículo. No entanto, a versão do suspeito foi derrubada após a equipe de policiais civis obter imagens de uma câmera de segurança próxima ao local dos fatos. Por meio do vídeo, foi possível verificar que o casal estava longe do suspeito e que não haveria risco ou ameaça iminente que o levasse a acelerar contra a mulher. O suspeito também foi autuado por embriaguez após fazer o teste do etilômetro.O inquérito policial será remetido à Justiça com indiciamento do investigado, que responde em liberdade