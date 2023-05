Uma criança, de 12 anos foi morta em um tiroteio no Bairro Bela Aurora, em Juiz de Fora, na noite desta quinta-feira (11). Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um homem de 30 anos e uma adolescente de 14 foram socorridos e levados para o Hospital Dr Mozart Teixeira (HPS), o homem teve uma perfuração no abdômen e a adolescente foi baleada no tórax.



Ainda de acordo com o SAMU, a menina chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Luzia, mas não resistiu.

Ainda não há informações do estado de saúde das vítimas, a ocorrência segue em andamento.

**Matéria em Atualização

C | Tiroteio