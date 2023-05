Com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão nos bairros Industrial, Vila Esperança II e Igrejinha, todos na Zona Norte de Juiz de Fora, a Operação Elpis, realizada na quinta-feira (11) culminou com a prisão de quatro homens com idades entre 28 e 53 anos e a apreensão de um revólver, calibre 38, um coldre, um triturador, uma porção de maconha, um cigarro da mesma substância, um papelote de cocaína, duas pedras de crack, uma unidade de haxixe em bola, uma câmera, cinco celulares e R$9.967,20 em dinheiro.



O grupo foi preso pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, uso e consumo de drogas.



A Operação Elpis contou com o apoio da 4ª Base Regional de Aviação de Estado da PMMG (4ª BRAVE) e da 4ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado (4ª Cia PM Ind PE), desarticulando, com a prisão do grupo, um braço do crime organizado que atuava na localidade.







Tags:

Crime | operação | PM | Polícia | prisão | Tráfico